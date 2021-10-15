В НОМ обвинили австрийских экспертов в дискредитации выборов в Госдуму

Эксперты австрийского центра изучения сложных систем Complexity Science Hub и Венского медицинского университета обнародовали аналитический документ о российских выборах в Госдуму. В нем утверждается, что избирательная кампания в РФ прошла с серьезными нарушениями, ставящими под сомнение результаты голосования. Речь, в частности, идет о массовых вбросах.

Представители ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) считают, что исследование австрийских экспертов — очередная попытка внешних сил дискредитировать результаты волеизъявления россиян.

«Оценивать этот текст можно только как махание кулаками после драки или попытки оправдать проигрыш наших оппонентов, финансируемых из-за рубежа. На протяжении всей кампании мы постоянно сталкивались с попытками зарубежных СМИ очернить выборы — постоянно шла критика избирательной системы, самого процесса голосования, сейчас — недовольны результатами, говорят о вбросах и фальсификациях», — указала эксперт НОМ, исполнительный директор Общественной палаты Республика Коми Александра Афонина.

Она отметила, что «вбросов быть не могло», поскольку во многих регионах страны разрыв между «Единой Россией» и оппозиционными партиями составил считанные проценты.

Например, в Коми по одномандатному округу победил Олег Михайлов, кандидат от партии «Новые люди», обойдя кандидата «Справедливой России», позиции которого казались более чем прочными. Кроме того, за выборами наблюдали сотни тысяч активистов, присутствовали международные наблюдатели. Все мы жили в прямом эфире без цензуры и ретуши, поэтому можем гарантировать честность результата, — заключила Афонина.

«У печально известных „британских учёных“ появились австрийские конкуренты. Хотелось бы попросить авторов вместо знакомых нам по „исследованиям“ Шпилькина „хвостов комет“ представить конкретные случаи из их эмпирической базы. Сколько и где именно было выявлено „угроз физического насилия или потери работы“, о которых они пишут? Каков процент подобных случаев?» — добавил председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

«Авторы материала весьма вольно трактуют итоги голосования. Им представляется, что идет рост вбросов бюллетеней на участках, где нет наблюдателей. Разочаруем их. Наблюдатели — общественные и партийные — присутствовали на каждом избирательном участке, и подобные вбросы были невозможны», — заключила председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия — Алания Нина Чиплакова.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46%, и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.