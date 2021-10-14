Вынесен приговор медикам, получавшим зарплату за фиктивных санитаров 4 года

Железнодорожный суд Красноярска вынес приговор бывшим сотрудникам районной поликлиники, обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что заместитель главврача при пособничестве старшей медсестры использовала данные троих знакомых граждан для фиктивного оформления их на должности санитаров.

На самом деле никто из них на рабочих местах не появлялся и не выполнял никаких служебных обязанностей.

Тем временем на протяжении четырех лет сотрудницы поликлиники исправно получали зарплату за фиктивных санитаров. В результате общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Обвиняемые возместили материальный ущерб в полном объеме, сообщает «МВД Медиа».

Суд признал женщин виновными и назначил бывшему заместителю главного врача наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а ее пособнице — 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.

Ранее «Ридус» писал о том, что от мошеннических действий 39-летней жительницы Рязани пострадали 22 человека. По данным следствия, она получила от клиентов деньги за организацию туристического отдыха, который в результате не состоялся. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Также сообщалось, что владельцы фитнес-клуба FITZAL, расположенного на улице Лётной в Мытищах, обманули около шести тысяч клиентов, которые доверились рекламной акции, в рамках которой годовые абонементы продавали по цене от 11 900 рублей. Жители подмосковного города поспешили воспользоваться выгодным предложением, однако уже через два месяца клуб закрылся.

