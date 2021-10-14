Экономист назвал причину падения курса доллара в России

В четверг, 14 октября, курс доллара на торгах Московской биржи опустился до 71,49 рубля, что является самым низким показателем за 2021 год.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов нашел объяснение такому знаменательному событию.

По его словам, колебания американской валюты вызваны притоком в Россию доходов от продажи нефти и газа.

«Падение курса доллара связано с ростом цен на сырье. Прежде всего на топливные ресурсы — на нефть и газ, которые являются основой российского экспорта», — сказал эксперт с беседе с «360».

Он подчеркнул, что этот дополнительный приток валютных доходов увеличил объем долларов на внутреннем рынке, в результате чего количество предложений увеличилось, и поэтому курс снизился.

При этом Колганов предположил, что резких скачков курса американской валюты можно не ждать. Колебания доллара происходят довольно в узком коридоре, поэтому дальнейших резких падений или укрепления не будет, заявил он.

Экономист также указал на то, что вряд ли стоит ожидать драматического роста цен на нефть и газ, поскольку для этого нет предпосылок. В то же время не следует ожидать и сильного укрепления доллара, так как негативная тенденция [на энергетическом рынке ЕС] сохраняется, подытожил Колганов.

Как отмечает телеканал, в последний раз курс американской валюты опускался так низко, как сейчас, в июле 2020 года. Евро в ходе торгов потерял 0,62% стоимости и опустился до показателя 82,85 рубля.

Ранее сообщалось, что 7 октября курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 24 июля 2020 года.