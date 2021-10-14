Путин поприветствовал участников фестиваля «Белая трость»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму в адрес участников международного благотворительного фестиваля «Белая трость», который проводится для детей с нарушениями зрения. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что такие масштабные мероприятия, как «Белая трость», «объединяют отзывчивых, неравнодушных людей, достойно продолжают традиции милосердия и благотворительности, делают мир добрее».

За прошедшие годы фестиваль по праву заслужил высокий общественный авторитет и признание, занял важное место в ряду культурных, социально значимых мероприятий, — подчеркнул президент.

Двенадцатый международный благотворительный фестиваль «Белая трость» проходит в Москве. Диана Гурцкая, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, Алсу, Александр Олешко, Зара и другие звезды российской эстрады выступят в рамках мероприятия на одной сцене с детьми, страдающими нарушениями зрения.