Ученый предупредил, что штамм «дельта» может заразить привитых от COVID-19

Агрессивный «дельта"-штамм способен заражать людей, имеющих иммунитет от коронавируса, заявил биолог и ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

По его словам, сейчас в России довольно много переболевших и невакцинированных. Он отметил, что число россиян хоть с каким-то иммунитетом от COVID-19 превышает 50% населения России.

«Если вакцинация или болезнь были более 4−6 месяцев назад, то такой человек все равно может заболеть», — заявил ученый в беседе с «РЕН ТВ».

При этом Скулачев указал на то, что для уже переболевших коронавирусом «дельта» будет не очень опасна, а по своим симптомам заболевание будет напоминать ОРВИ в тяжелой форме.

Биолог также обратил внимание, что в настоящий момент в России наблюдается не четвертая волна COVID-19, а продолжение «летней» третьей волны, когда в нашу страну пришел «дельта"-штамм, который гораздо более заразен.

«"Дельта"-штамм «бьет» на большее расстояние, заражает больше людей — один зараженный человек может передать вирус большему количеству граждан», — объяснил Скулачев в интервью телеканалу.

За минувшие сутки в России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом, а в столице заболели 6712 горожан.

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