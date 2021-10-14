Путин рассказал о главной нравственной опоре России

Семейные ценности — главная нравственная опора России и залог её успеха в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии Евразийского женского форума.

«Для нашей страны дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы даже слышим критику в наш адрес, но традиционные ценности — это залог успеха в будущем», — сказал глава государства.



Он отметил, что вопрос о традиционных ценностях часто вызывает критику в адрес российских властей. Однако, по мнению Путина, эти ценности нужно беречь, сохраняя при этом право людей на «самоидентификацию», передает ТАСС.

Третий Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге. Владимир Путин считает его «площадкой для международного диалога и выработки общих подходов к решению глобальных проблем». Президент отметил, что «личный пример женщин-лидеров», которые имеют «заслуженное признание в разных сферах деятельности», вдохновляет миллионы людей.