На самолете авиакомпании «Россия» по ошибке выпустили аварийный трап

После посадки самолета Boeing 777 авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс Хабаровск — Москва, был случайно выпущен аварийный трап.

Это произошло во время открытия двери. При этом надувной трап не раскрылся.

Как сообщает Telegram-канал «Аэрофлотовщина», во время подгона самоходного пассажирского трапа бортпроводник открыл дверь, не получив команды от водителя.

Источник паблика уточнил, что член экипажа совершил ошибку, открыв дверь, не дождавшись пассажирского трапа.

Отмечается, что пострадавших нет. Высадка пассажиров производилась через переднюю дверь.

Самоходный пассажирский трап повреждений не получил.

В настоящее время ведется разбирательство. Пользователи Сети также решили высказать свои версии произошедшего.

Напомним, в июле в аэропорту Шереметьево пассажир рейса Москва — Анталья из-за невыносимой духоты в салоне открыл люк аварийного выхода. В результате всех пассажиров пришлось высадить, а воздушное судно — заменить, что привело к четырехчасовой задержке вылета. Теперь авиакомпания «Россия» собирается взыскать с виновника убытки.