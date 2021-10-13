Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

На 85-м году жизни умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов.

Он был ее руководителем во время катастрофы в 1986 году.

«Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила пресс-служба АЭС в Facebook.

Брюханов работал на Чернобыльской АЭС с 1970 года: сначала возглавлял строительство, а затем до апреля 1986 года — и саму станцию. После аварии он был отстранен от руководства, а в июле 1988 года его приговорили к десяти годам лишения свободы по статье «Нарушение правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях». Освободили его досрочно через пять лет, пишет «РЕН ТВ».

Памятник жертвам Чернобыльской аварии на смотровой площадке Чернобыльской АЭС © pixabay.com

Служба безопасности Украины опубликовала 26 апреля этого года секретные документы о чернобыльской катастрофе. Среди них оказался и первый доклад Брюханова руководству СССР с отметкой «секретно». В нем говорится, что ситуация в городе Припять и соседних районах нормальная, а уровень радиации контролируемый.

Как писал ранее «Ридус», бывший начальник оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны, генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук заявил, что советские органы госбезопасности всерьез рассматривали версию о теракте на атомной станции в Чернобыле.

