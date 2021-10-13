При получении 15 млн рублей от бизнесмена задержан инспектор ДПС

В Москве полиция задержала сотрудника ДПС, который намеревался мошенническим путем получить от бывшего директора коммерческой организации в общей сложности 35 млн рублей.

В такую сумму оценил свои услуги старший инспектор отдельного батальона ДПС по ЮВАО.

Узнав о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении предпринимателя, полицейский убедил его в том, что за 35 млн рублей сможет повлиять на прекращение расследования.

«При получении части этой суммы в размере 15 млн рублей капитан полиции был задержан с поличным в помещении одного из ресторанов на северо-западе столицы», — рассказала ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Уфе взята под стражу группа сотрудников республиканской госавтоинспекции. Их обвиняют в том, что они поставили на поток продажу водительских прав без сдачи экзаменов.