Путин: до конца года Россия выйдет на рекордные поставки газа

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок до конца года.

Выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели», он отметил, что к 2035 году Россия намерена увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год, заняв 20% мирового рынка.

Глава государства также привел прогнозы экспертов, согласно которым роль нефти и угля в мировом энергобалансе будет падать, а газа, включая СПГ, — расти. Путин поручил кабмину актуализировать программу энергосбережения и повышения энергоэффективности и продлить ее до 2035 года.

Кроме того, российский лидер предупредил об угрозе прекращения транзита газа в ЕС через Украину, поскольку украинский газопровод из-за своей изношенности может лопнуть при увеличении объемов транзита.

Путин также назвал чушью утверждения, что Россия якобы строила трубопроводы ради того, чтобы обойти Украину. Президент РФ отметил, что вопрос о продлении транзита газа из РФ через Украину после 2024 года носит исключительно экономический характер.

Как писал ранее «Ридус», в своем выступлении на пленарном заседании Путин заявил, что основной причиной роста цен на газ стал дефицит электроэнергии в Европе, который «сложился из-за снижения выработки на ветряных электростанциях».