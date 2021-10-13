ORЁLEXPO 2021: москвичам покажут новейшие винтовки и пистолеты

В Москве с 14 по 17 октября пройдет выставка оружия ORЁLEXPO 2021. Посетители экспозиции получат возможность не только ознакомиться с новейшими винтовками и пистолетами визуально, но и подержать их в руках. Об этом заявил главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Интересно все! Например, Lobaev Arms — винтовки, которые захватили рынок дальнобойного оружия, рекорды попадания до четырех километров. Компания CNC GUNS CUSTOM делает интересные обвесы к оружию, а на выставке еще предложит демонстрацию фильма. Оружейный салон „Арсенал“ расширил свою экспозицию и представит импортное оружие. Магазин „АРТЕМИДА“ — новичок выставки — занимается вторичным оружием, это практически музей с вариантами старого и антикварного оружия. Тульский и Ижевский заводы тоже будут», — подчеркнул Кудряшов.

Эксперт по оружию Андрей Степин сообщил, в свою очередь, о предстоящей на выставке презентации уникального карабина итальянской компании Cosmi.



«Этот нарезной карабин калибром 45 на 70 — совместная идея российских поставщиков и итальянских производителей. У него большая останавливающая сила и возможность сделать второй и третий выстрел. Это праздник! В Россию приедут две вертикалки Cosmi, полностью сделанные из титана, машины высочайшего разбора. Для охотника даже просто подержать это оружие в руках — уже счастье».

Программный директор выставки Ирина Гордина рассказала об экспертных дискуссиях и мастер-классах, которые состоятся в рамках мероприятия.



«Обсудим и общечеловеческие темы, и специализированные. Очень интересной представляется тема синергии развития территорий и развития охотхозяйств, в том числе с точки зрения внутреннего и въездного туризма. Еще пройдут мастер-классы, где расскажут о безопасном поведении в лесу, самообороне и оказании первой помощи, о том, как приготовить дичь, и, конечно, мы дадим всем возможность попробовать свои силы в тирах — виртуальных и реальных, но обязательно безопасных».

Программный директор выставки Ирина Гордина.

Также в рамках ORЁLEXPO 2021 будет представлено мобильное приложение «Оружейник». Речь идет о социальной платформе, разработанной специально для охотников и стрелков. Здесь можно пообщаться с единомышленниками, обсудить проблемы охотничьего хозяйства и найти информацию о популярных образцах оружия. Любители пострелять, которые зарегистрируются в приложении заранее, смогут пройти на выставку бесплатно.

