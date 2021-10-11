Найдены доказательства употребления табака более 12 тысяч лет назад

В ходе раскопок в штате Юта на западе США американские археологи обнаружили доказательства употребления табака приблизительно 12 300 лет назад.

Это на девять тысяч лет раньше, чем считалось прежде, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте журнала Nature.

Среди содержимого нетронутой стоянки древних людей археологи нашли четыре обугленных семени табака. Они очень мелкие, и поэтому могли случайно попасть на липкие листья растения, что и объясняет сожжение семян, уточнили ученые.

Табак © flickr.com

По их мнению, обугленные семена растения могут служить доказательством того, что древние люди употребляли листья и цветущие стебли, имеющие опьяняющий эффект. Они могли не только курить табак, сворачивая листья в трубки, но и жевать его, полагают специалисты.

Как писал ранее «Ридус», команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что могильник Джебель-Сахаба в долине Нила, возраст которого около 13 тысяч лет, не мог образоваться после одной битвы. В ходе раскопок археологи исследовали останки людей, что позволило установить причину их смерти.