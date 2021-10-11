Путин обсудил с Меркель и Макроном возможности «нормандского» саммита

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся пробуксовки процесса разрешения внутриукраинского конфликта.

Лидеры трех государств отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования.

«Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в „нормандском формате“», — сообщается на сайте Кремля.

Отмечается также, что Путин «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских саммитах».

По итогам разговора главы государств поручили продолжить обсуждение возможности проведения саммита лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Франция, ФРГ и Украина. «Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и «нормандского» саммита», — говорится в сообщении.

Как писал ранее «Ридус», в проекте итогового документа возможного саммита «нормандской четверки» Франция и Германия отказались от указания характера и сторон конфликта в Донбассе. Более того, эти страны не захотели также указывать тот факт, что конфликт проходит на Украине.