Растет число россиян, готовых приобрести автомобиль онлайн
- 11 октября 2021, 20:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По результатам исследования, проведенного компаниями Google и Kantar, выяснилось, что в 2021 году решение о приобретении машины приняли онлайн 7% покупателей, тогда как в прошлом году — 5%.
При этом к полностью автоматизированной онлайн-покупке уже готовы две трети покупателей.
Выросло и число тех, которые впервые увидели свой будущий автомобиль онлайн. Их стало 89%, что на 7% больше, чем в 2020 году.
В пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении газеты «Известия», отмечается, что 9 из 10 потребителей находят свою машину онлайн, а 99% покупателей прибегают в процессе поиска к помощи нескольких онлайн-ресурсов.
По данным исследования, каждый, кто купил автомобиль, обращался в среднем к восьми онлайн-источникам, что почти в четыре раза превышает количество оффлайн-источников.
Кроме того, многие покупатели отметили, что с помощью онлайн-ресурсов удается сократить время пребывания в салоне, поскольку заранее можно получить ответы на вопросы о моделях (56%), цене (55%) и доступности (41%). А 32% опрошенных хотели бы иметь возможность заранее запросить ценовое предложение и 24% с удовольствием бы пользовались бронированием тест-драйва.
Ранее сообщалось, что средняя цена нового легкового автомобиля в РФ выросла с января на 21% и составила 2,14 млн рублей. К концу года «Автостат» прогнозирует рост до 25%. Такого взлета цен за один год не было за всю историю российского рынка с 2014 года.
«Ридус» также писал о том, что совершать покупки в интернете предпочитают 74% российских пользователей Сети. Их число значительно выросло по сравнению с 2011 годом, когда таких покупателей насчитывалось лишь 29%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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