В МВД РФ предложили ввести три миграционных режима

В Министерстве внутренних дел России предложили изменить порядок пребывания мигрантов в стране.

Как сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой, планируется ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание.

Он отметил, что разрешение на временное пребывание будет отменено, а заменит его режим долгосрочного пребывания, который предусматривает право иностранца оставаться в России более 90 дней (до полугода).

При краткосрочном проживании мигранту будет позволено находиться на территории РФ до 90 дней. По истечении этого срока ему придется либо покинуть Россию, либо получить разрешение на долгосрочное пребывание.

Чтобы получить право на постоянное пребывание в РФ, иностранному гражданину необходимо будет получить вид на жительство или российское гражданство.

Очередь в миграционный центр. © Сергей Фадеичев / ТАСС

В МВД также планируют изменить подход к обучению мигрантов в России.

«Иностранцы, относящиеся к приоритетным категориям выпускников, смогут рассчитывать на упрощенный порядок получения российского гражданства», — приводит слова Горового «МВД Медиа».

Как сообщил ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин, заявки на участие в пилотном проекте «чартерных поездов» для строителей-мигрантов подали уже десятки российских компаний. Предполагается, что в Узбекистане строители пройдут обучение, сделают прививки за счет работодателей и получат патент. Это приведет к полному обелению отрасли мигрантов и закрытию того дефицита рабочей силы, который существует в настоящее время в России, отметил замминистра.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нехватка мигрантов стала одной из причин роста инфляции в России. Он напомнил, что прошлогодняя остановка строек на два месяца привела к увольнению и отъезду многих иностранных рабочих.