Президент Сербии объяснил, чем вызван мировой энергокризис

Мировой энергетический кризис возник из-за несвоевременного заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«А с кем еще могут быть заключены такие контракты, кроме России», — отметил он на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

Сербский лидер подчеркнул, что эти контракты не заключались по политическим причинам, а не по экономическим.

Вучич также назвал причинами энергетического кризиса углеродные пошлины, резкий выход мировой экономики из пандемии, а также «зеленую энергетику» и резкий отказ от традиционных источников энергии, сообщает ТАСС.

Ранее он признал, что решение Сербии построить газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») было умным шагом, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.

Газопровод © Tara Radovanovic / Tanjug

Нынешние цены Вучич считает ненормальными и надеется договориться с «Газпромом» о продлении договора на поставки по цене 270 долларов за 1 тысячу кубометров.

Напомним, с 1 января Сербия получает газ по новому маршруту, через Турцию и Болгарию. А с 1 октября, когда российский газ из «Турецкого потока» пошел через «Балканский поток» в Венгрию, Сербия стала транзитером топлива.

Сербские власти надеются, что поставки российского газа через балканскую ГТС поднимут экономику и промышленность и укрепят политический авторитет страны.