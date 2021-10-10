Сотрудник Министерства ВМС США задержан за передачу данных о подлодках

По обвинению в передаче иностранному государству секретных данных о строении американских атомных подводных лодок задержаны сотрудник Министерства ВМС США и его жена.

Как сообщается на сайте Минюста США, речь идет о 42-летнем Джонатане Тоэби, имевшем доступ к засекреченной информации.

Было установлено, что в апреле 2020 года он пытался предложить неназванному иностранному государству данные о строении силовых установок американских атомных подлодок, которые Тоэби был готов передать за вознаграждение.

В результате же на связь с ним вышел сотрудник ФБР, работавший под прикрытием и представившийся представителем заинтересованного в этих сведениях государства.

В дальнейшем сотрудник министерства при содействии супруги дважды передал секретные данные, получив за них не менее 100 тысяч долларов в криптовалюте.

Американская подлодка © pixabay.com

В субботу, 9 октября, при попытке в третий раз передать секретную информацию он был задержан в Западной Вирджинии, говорится в сообщении.

Тоэби и его жене предъявлено обвинение в сговоре и незаконной передаче секретных данных иностранному государству. Им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока, а также штраф в размере до 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Турции в результате спецоперации силовиков задержаны шестеро иностранцевзадержаны шестеро иностранцев, подозреваемых в шпионаже. По данным местных СМИ, у задержанных обнаружены российские паспорта (возможно, поддельные) и оружие.