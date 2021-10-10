В Марселе мужчина прошел в больницу при помощи QR-кода Макрона

Санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона был предъявлен неизвестным мужчиной при входе в больницу Марселя.

Об этом сообщает портал 20Minutes со ссылкой на университетский больничный центр Марселя.

По информации телеканала BFMTV, санитарный QR-код французского лидера оказался в свободном доступе в интернете, и, начиная с 20 сентября, его мог скачать любой желающий.

«Этот мужчина сказал, что он записался на прием в эту больницу. Сотрудники охраны поняли, что он использует пропуск президента республики. Они решили впустить его под наблюдением, чтобы затем позвонить в полицию, которая его и задержала», — приводит издание заявление медучреждения.

В итоге мужчину оштрафовали и отпустили.

Как писал ранее «Ридус», во Франции регулярно проходят массовые акции протеста против «санитарных пропусков» и обязательной вакцинации от COVID-19. В Париже протестующие проводят шествие под лозунгом: «Макрон, здесь не хотят твоих пропусков». Организаторами акций протеста стали «желтые жилеты» и партия «Патриоты».

Также сообщалось, что правительство Италии утвердило одни из самых строгих в мире мер по борьбе с COVID-19 — все работники обязаны предъявить доказательства вакцинации, отрицательный результат теста или подтвердить недавнее выздоровление от инфекции, иначе они не смогут выйти на работу. Новые правила вступят в силу 15 октября. Таким образом, Италия станет первой страной в Европе, которая ввела такие жесткие условия из-за пандемии.

