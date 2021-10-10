Назван новый способ лечения постковидного синдрома

Транскраниальная микрополяризация может помочь при лечении постковидного синдрома, заявила инфекционист Татьяна Чаленко.

По ее словам, это физиотерапевтический метод, который применяется при лечении когнитивных нарушений — снижения памяти и умственной способности.

Для проведения данной процедуры на голову пациента воздействуют слабым током, благодаря чему стимулируется и меняется функциональное состояние центральной нервной системы.

«Микрополяризация — это не то, чтобы доказанное средство, но по механизму действий патогенетически это должно работать», — сказала Чаленко в беседе с URA.RU.

Она объяснила, что пока от постковидного синдрома нет лекарства, поэтому предпринимаются попытки использовать патогенетические методы лечения и микрополяризацию, которая показала хорошие результаты при всех когнитивных нарушениях. Инфекционист напомнила, что потеря обоняния представляет собой не что иное как поражение центральной нервной системы.

Потеря обоняния. © pixabay.com

Чаленко рассказала, что после процедур микрополяризации, которые применяют не только для лечения детей с проблемами речевого развития, но и для сохранения интеллектуальных способностей людей преклонного возраста, пациенты замечают улучшение состояния.

В свою очередь биофизик Игорь Артюхов отметил, что транскраниальная микрополяризация является перспективным, но еще малоизученным методом лечения. «Здесь надо искать и пытаться понять, почему это работает, потому что пока это на уровне гипотез», — подчеркнул он в интервью изданию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перечислила симптомы, определяющие постковидное состояние. В их число входят утомляемость, одышка и когнитивная дисфункция, которые проявляются через три месяца после начала болезни. Их продолжительность составляет не менее двух месяцев.