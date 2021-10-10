Назван новый способ лечения постковидного синдрома
- 10 октября 2021, 16:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Транскраниальная микрополяризация может помочь при лечении постковидного синдрома, заявила инфекционист Татьяна Чаленко.
По ее словам, это физиотерапевтический метод, который применяется при лечении когнитивных нарушений — снижения памяти и умственной способности.
Для проведения данной процедуры на голову пациента воздействуют слабым током, благодаря чему стимулируется и меняется функциональное состояние центральной нервной системы.
«Микрополяризация — это не то, чтобы доказанное средство, но по механизму действий патогенетически это должно работать», — сказала Чаленко в беседе с URA.RU.
Она объяснила, что пока от постковидного синдрома нет лекарства, поэтому предпринимаются попытки использовать патогенетические методы лечения и микрополяризацию, которая показала хорошие результаты при всех когнитивных нарушениях. Инфекционист напомнила, что потеря обоняния представляет собой не что иное как поражение центральной нервной системы.
Чаленко рассказала, что после процедур микрополяризации, которые применяют не только для лечения детей с проблемами речевого развития, но и для сохранения интеллектуальных способностей людей преклонного возраста, пациенты замечают улучшение состояния.
В свою очередь биофизик Игорь Артюхов отметил, что транскраниальная микрополяризация является перспективным, но еще малоизученным методом лечения. «Здесь надо искать и пытаться понять, почему это работает, потому что пока это на уровне гипотез», — подчеркнул он в интервью изданию.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перечислила симптомы, определяющие постковидное состояние. В их число входят утомляемость, одышка и когнитивная дисфункция, которые проявляются через три месяца после начала болезни. Их продолжительность составляет не менее двух месяцев.
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