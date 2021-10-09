Канцлер Австрии Себастьян Курц покинул свой пост

О своей отставке объявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он также сообщил, что после его ухода с поста главы кабмина обязанности канцлера будет временно исполнять министр иностранных дел страны Александр Шалленберг.

Курц также заявил, что продолжит возглавлять Австрийскую народную партию и будет депутатом парламента.

Как отмечает «РЕН ТВ», с весны этого года в отношении Курца ведется расследование о пособничестве коррупции и даче ложных показаний. В мае прокуратура включила его в список подозреваемых по «делу Ибицы», которое спровоцировало правительственный кризис в 2019 году.

Ранее, 6 октября, австрийские правоохранители провели обыски в кабинетах нескольких ближайших советников Курца, которых подозревают в подкупе СМИ. В прокуратуре Австрии заявили, что расследование ведется в отношении канцлера и девяти его приближенных. Сам Курц утверждал, что невиновен и заверял, что не собирается уходить в отставку.

Себастьян Курц © sebastian-kurz.at

Напомним, в мае 2019 года правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем ушло в отставку после скандала, вызванного публикацией видеозаписи с вице-канцлером и «россиянкой» Аленой Макаровой. Президент страны Александер ван дер Беллен назначил главой переходного правительства главу Минфина Хартвига Легера.



В конце сентября того же года Курц и его консервативная Австрийская народная партия (АНП) победили на досрочных выборах в Национальный совет с 38,4% голосов и получили право сформировать новое правительство страны.