Делегация «Талибана»* встретилась в Катаре с американскими дипломатами
- 09 октября 2021, 16:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столице Катара Дохе состоялась встреча американских дипломатов с делегацией захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» *.
Это первая подобная встреча после вывода ВС США с афганской территории.
Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, переговоры продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра.
«В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и радикалами]", — приводит телеканал слова мавлави Амир Хана Моттаки, занявшего должность министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана.
Он также отметил, что американской стороне предложено открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, но при этом обратил внимание на необходимость соблюдения таких условий, как уважение суверенитета Афганистана и невмешательство во внутренние дела государства.
По словам Моттаки, американская сторона пообещала предоставить афганскому народу вакцину от COVID-19.
В ближайшее время талибы * также намерены встретиться в Дохе с делегацией Евросоюза, подчеркнул временный глава афганского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что МИД РФ пригласит представителей «Талибана» * на встречу в Москве, которая будет посвящена восстановлению Афганистана. Она пройдет 20 октября.
Ранее талибы* попросили Россию помочь Афганистану снять санкции, выступив посредником на переговорах в Совбезе ООН.
В начале сентября постпред России в международной организации Василий Небензя призвал США разморозить финансовые активы Афганистана. По его словам, деньги афганского правительства, которые находятся у американцев, помогут стране решить гуманитарные проблемы.
* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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