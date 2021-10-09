Делегация «Талибана»* встретилась в Катаре с американскими дипломатами

В столице Катара Дохе состоялась встреча американских дипломатов с делегацией захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» *.

Это первая подобная встреча после вывода ВС США с афганской территории.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, переговоры продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра.

«В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и радикалами]", — приводит телеканал слова мавлави Амир Хана Моттаки, занявшего должность министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана.

Он также отметил, что американской стороне предложено открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, но при этом обратил внимание на необходимость соблюдения таких условий, как уважение суверенитета Афганистана и невмешательство во внутренние дела государства.

По словам Моттаки, американская сторона пообещала предоставить афганскому народу вакцину от COVID-19.

Амир Хан Моттаки © imago images/Xinhua

В ближайшее время талибы * также намерены встретиться в Дохе с делегацией Евросоюза, подчеркнул временный глава афганского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что МИД РФ пригласит представителей «Талибана» * на встречу в Москве, которая будет посвящена восстановлению Афганистана. Она пройдет 20 октября.

Ранее талибы* попросили Россию помочь Афганистану снять санкции, выступив посредником на переговорах в Совбезе ООН.

В начале сентября постпред России в международной организации Василий Небензя призвал США разморозить финансовые активы Афганистана. По его словам, деньги афганского правительства, которые находятся у американцев, помогут стране решить гуманитарные проблемы.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.