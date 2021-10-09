Параальпинист, который покорил восьмитысячник на руках, вернулся домой

Параальпинист Рустам Набиев вернулся из Непала в Уфу. Об этом сообщила министр министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова на своей странице в Instagram.

Набиев стал первым в мире человеком, который на одних руках забрался на вершину горы Манаслу (8163 метра над уровнем моря). Экспедиция длилась 34 дня. Подъем на вершину и спуск заняли шесть суток.

«То, что сделал этот парень, невероятно… И для десятков, сотен тысяч людей он станет новым маяком. Если у вас опускаются руки и вы не можете найти в себе силы двигаться дальше, вспомните о человеке, который на руках прошёл по снегу и льду 30 километров, покорив гору высотой более 8 тысяч метров», — пишет госпожа Иванова.



Ранее поздравление в адрес спортсмена направила Общественная палата России.

