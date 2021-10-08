В работе Facebook и Instagram вновь произошел сбой

Перебои в работе сервисов Facebook и Instagram снова наблюдаются по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалуются на работу популярных соцсетей в США, Канаде, Германии, Великобритании и Италии. Со сбоями также сталкиваются некоторые российские пользователи.

По данным портала, 66% пользователей Instagram испытывают проблемы с работой приложения, 18% не могут подключиться к серверу, а еще 17% столкнулись с неполадками в работе сайта.

Кроме того, россияне и американцы жалуются на невозможность обновить ленту фотографий. При такой попытке возникает уведомление: «Что-то пошло не так, пожалуйста, повторите попытку».

На работу приложения Facebook жалуются 48% пользователей, на неполадки с сайтом — 38%, а не могут авторизоваться 15%.

Напомним, 5 октября в работе сервисов Facebook (FB, WhatsApp, Instagram) произошел один из самых продолжительных и масштабных сбоев за все время их существования. Соцсети и мессенджер не работали более шести часов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг принес свои извинения за произошедший сбой в работе платформы.

В Facebook также заверили, что проблема была связана с неправильным изменением конфигурации со стороны самой компании, и речь о кибератаках не идет.

Кроме того, представители FB подчеркнули, что с данными пользователей ничего не случилось.

Между тем из-за глобального сбоя Цукерберг потерял 7 миллиардов долларов и спустился с третьей на пятую строчку в списке богатейших людей мира. Это случилось после резкого снижения стоимости акций компании на фондовых рынках.

Также сообщалось, что в даркнете оказались данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook. Это адреса, номера телефонов и геолокация пользователей.