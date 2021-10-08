Глава судейского комитета РФС исключил коррупцию в действиях арбитров РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) коррупция в судействе сейчас невозможна, заявил и. о. президента РПЛ, глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

В эфире телеканала «Матч ТВ» он сообщил, что арбитр Василий Казарцев отстранен от работы до конца года из-за решения, принятого во время матча между московским ЦСКА и «Краснодаром», который завершился вничью 0:0.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, одним из которых был Казарцев, принял решение не назначать пенальти за игру рукой защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Я вас, наверное, удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Он пояснил, что совершаемые футбольными судьями ошибки носят человеческий характер. За непростительные для судьи РПЛ ошибки арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ, но эти ошибки не связаны с коррупцией, подчеркнул Хачатурянц. По его словам, они могут быть связаны с непрофессионализмом, страхом или неуверенностью.

Как писал «Ридус», арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от судейства. Поводом для такого решения стало назначение Вилковым пенальти в ворота гостей по ходу матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который завершился со счетом 4:1.



Также сообщалось, что 5 октября Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги по собственному желанию. Его место может занять глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Клубы РПЛ собирались выдвинуть Прядкину вотум недоверия, если он не уйдет сам. Он возглавлял Лигу с 2007 года, а в марте 2020-го был переизбран на новый срок.