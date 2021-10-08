Увеличилось число погибших от поддельного алкоголя в Оренбургской области

В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области уже погиб 21 человек, еще 28 пострадали.

Все они — жители восточных районов области.

«У нас пять очагов. К сожалению, в последние часы активно поступают пациенты из города Орска», — цитирует ТАСС министра здравоохранения области Татьяну Савинову.

По ее словам, контрафактный алкоголь разливался в пластиковые и стеклянные бутылки с различными этикетками. Поэтому местных жителей просят воздержаться от употребления любого алкоголя до результатов расследования, пишет агентство.

Первые сообщения об отравлении суррогатными спиртными напитками появились в ночь на 7 октября.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад и пункт производства. В результате было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости.

Поддельный алкоголь © vk.com

Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство, и задержаны шесть человек, подозреваемых в незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как писал ранее «Ридус», у одного из местных жителей пострадали сразу два члена семьи — умер брат, племянник в тяжелом состоянии госпитализирован. Мужчина сообщил, что у жертв трагедии шла пена изо рта. По словам родственников, погибшие и пострадавшие пили в разных местах, но покупали алкоголь без маркировок в одном магазине.

Нарколог Сергей Нурисламов рассказал «Ридусу» о том, что сразу, после одного-двух глотков, определить поддельный алкоголь нельзя. Симптомы отправления наступают после того, как выпито большое количество спиртного.

