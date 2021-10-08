Реестр СМИ-иноагентов пополнили три компании и девять журналистов

Три компании и девять журналистов были включены Министерством юстиции РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В их числе оказались зарегистрированная в Нидерландах компания Stichting Bellingcat, американская компания Mason G. E. S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews. world, и ООО «МЕМО» (учредитель «Кавказского узла»).

В список СМИ-иноагентов также попали бывшие сотрудники «Проекта» Елизавета Сурначева и Даниил Сотников (он в настоящий момент работает на «Дожде»), сотрудник «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров, корреспондент «Настоящего времени» Роман Перл, журналистки «Север.Реалий» Татьяна Вольтская и Екатерина Клепиковская, а также директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ (признан в России НКО-иноагентом) Галина Арапова.

Как отмечает «РЕН ТВ», в списке Минюста оказались также сотрудники издания «7×7» и радиостанции «Радио Свобода». На данный момент в реестре СМИ-иноагентов значатся 85 физических и юридических лиц.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что внесенные в России в список СМИ-иноагентов The Insider и «Проект», деятельность которого признана нежелательной на территории РФ, связаны в одну сеть с группой Bellingcat. Нарышкин отметил, что она используется для оказания давления на то или иное государство, а также на физических и юридических лиц. По словам Нарышкина, у СВР имеется информация о том, кто управляет «этим проектом якобы журналистских расследований», в который входят, в том числе и бывшие сотрудники спецслужб.

