Глава фонда «Круг добра» поблагодарил Муратова за часть премии

Председатель правления фонда помощи орфанным пациентам «Круг добра» Александр Ткаченко поблагодарил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова за решение перевести часть нобелевской премии на счет возглавляемой им благотворительной организации.



«Это знак доверия к сотрудникам и руководству фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений», — заявил Ткаченко.



Он отметил, что «Новая газета» стала первым российским СМИ, которому «показали всю внутреннюю кухню фонда».

Мы работаем абсолютно прозрачно, и мы задаем своим сотрудникам очень высокую планку в работе. Если человек не обладает определенной принципиальностью и не может выдержать высокий темп работы, он не задержится в фонде «Круг добра». Наверное, Дмитрий Муратов как-то смог это прочувствовать и увидеть, — заключил Александр Ткаченко.

Восьмого октября Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира за 2021 год. Ими стали Мария Рессе и Дмитрий Муратов. По мнению комитета, Рессе и Муратов стремятся «защищать свободу слова и самовыражения».