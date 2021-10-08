Главком ВМФ раскрыл число российских кораблей в Мировом океане

Главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов поздравил подчиненных с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна, который ежегодно отмечается 8 октября.

Поздравительную телеграмму он направил в адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров около 100 кораблей и судов, выполняющих в настоящее время задачи в дальней морской и океанской зонах.

В своем послании Евменов также отметил, что обязанности командира широки и многообразны, а требования, предъявляемые к нему, воплощаются в его авторитете.

По словам главкома, непременными условиями укрепления авторитета командира являются личный профессионализм, непреклонная твердость, спокойствие, выдержка, а также уважение к подчиненным и забота о них.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приняли участие в торжественной церемонии закладки двух новых корветов на Амурском судостроительном заводе. Новым боевым кораблям присвоены имена «Грозный» и «Буйный». Они предназначены для ведения военных действий в ближней морской зоне.