«Самоорганизация отрасли»: эксперт оценил меморандум о борьбе с фейками

Подписание меморандума о создании безопасной информационной среды и борьбе с фейками — это хороший пример самоорганизации отрасли. Владельцы крупнейших интернет-площадок России и представители СМИ наконец объединились, чтобы «определить лучшие практики фактчекинга и выработать единые правила верификации недостоверной информации в Сети». Такое мнение высказал в комментарии «Ридусу» 1-й заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«По данным Общественной палаты, с начала года в российском сегменте интернета выявлено почти 60 тысяч фейковых сообщений. Это ещё раз доказывает, что социально ответственным компаниям давно было пора предпринять меры, чтобы пресечь распространение деструктивного контента и обеспечить безопасность граждан», — отметил эксперт.

Первой иностранной площадкой, которая присоединилась к меморандуму, стала социальная сеть Likee. Александр Малькевич надеется, что примеру Likee последуют другие зарубежные соцсети, которые не всегда, увы, борются с опасным контентом.

Несмотря на вступление в силу 1 февраля 2021 г. закона о самоконтроле соцсетей, площадки не удаляют деструктивный контент. Первое место в антирейтинге соцсетей, который мы представили в Общественной палате, занял Facebook, второе — YouTube, третье — Twitter, далее расположились Instagram, „ВКонтакте“, TikTok и „Одноклассники“. Все они пользуются большой популярностью у россиян, поэтому государству и компаниям необходимо действовать, чтобы пресечь распространение деструктивного контента и обеспечить безопасность граждан, — считает Малькевич.

Ранее исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер назвал «школьные и детсадовские чаты» самой благодатной средой для распространения фейков. Эксперт признался, что происходящее в таких чатах вызывает у него ужас.

«Я думаю, наша главная задача научить тех самых пользователей, тех самых мамочек, которые приводят своих детей в школы, анализировать информацию, знать, где и как ее можно проверить, то есть фактически образовательная миссия по проверке и верификации и, соотвественно, использованию и дальнейшему распространению информации», — объявил Андрей Цыпер на церемонии подписания соглашения между IT-компаниями и СМИ.



Меморандум о создании безопасной информационной среды и борьбе с фейками оценил также акционер деловой газеты «Ведомости», глава медиа-холдинга «ФедералПресс» и председатель попечительского совета Фонда развития медиа коммуникаций и информационного общества Иван Еремин.



Чем более активно „цеховое“ сообщество в вопросах самоорганизации, тем больше шанс, что этими вопросами будут заниматься профессионалы и компетентные люди, а не популисты, которые зачастую не понимают специфики отраслевых процессов. Для нас, как представителей отрасли классических СМИ, очень важно, что подобные инициативы возвращают СМИ былой статус социально-значимых институтов производства достоверной информацией, — заявил Еремин в интервью «Ридусу».

Напомним, что в документе фигурируют подписи представителей «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler&Co, «Интерфакса», РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга «Бизнес ньюс медиа» (газета «Ведомости»), «Известий» и прочих организаций. Участники соглашения договорились выработать единые правила верификации и маркировки фейков.

