Мэра Нью-Йорка обвинили в использовании службы безопасности в личных целях

Мэра Нью-Йорка Билла де Блазио уличили в злоупотреблении служебным положением.

Как следует из отчета департамента расследований города, он использовал службу безопасности в личных целях.

В частности, установлено, что сотрудники этой службы помогали в переезде дочери градоначальника и возили его сына в университет.

«Использование фургона и помощь сотрудников полиции Нью-Йорка в перемещении мебели были злоупотреблением в личных целях», — приводит «РИА Новости» текст документа.

Также стало известно, что мэр не возместил почти 320 тысяч долларов, потраченных из городского бюджета на обеспечение его безопасности в поездках в ходе президентской предвыборной кампании. Выяснилось, что эти средства пошли на оплату перелетов, проживание в отелях, питание и прокат автомобилей для сотрудников службы безопасности.

В отчете отмечается, что Билл де Блазио не нарушил какие-либо законы, однако при этом указывается на недопустимость неправомерного использования ресурсов службы безопасности.

В ответ на расследование пресс-служба мэра заявила, что де Блазио и его семья руководствовались правилами этики, а его детям была гарантирована законная защита полиции, пишет газета The New York Times.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что гражданские следователи не должны решать, как следует обеспечивать безопасность мэра и его семьи.

Как писал ранее «Ридус», живущий в США россиянин Виталий Филипченко заявил о своем намерении баллотироваться в мэры Нью-Йорка. По его словам, он собирается научить город грамотно расходовать бюджет. Новые выборы градоначальника пройдут 2 ноября.