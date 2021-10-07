Специалисты оценили проект по ввозу трудовых мигрантов на стройки в РФ

Российские девелоперы и риелторы положительно оценили предпринятые российскими властями шаги по устранению дефицита трудовых мигрантов, который составляет на стройках в РФ 1−1,5 млн человек.

Ранее стало известно, что правительство России приняло постановление по пилотному проекту о ввозе 10 тысяч граждан Узбекистана для работы в строительной отрасли.

По мнению президента ГК «Основа» Александра Ручьева, появившаяся конкретика в вопросе открытия границ для трудовых мигрантов — это безусловный плюс.

«Надеюсь, что 10 тысяч трудовых мигрантов — это только первый этап, потому что общая потребность в рабочих на стройках в России составляет, по разным оценкам, от 1 млн до 1,5 млн человек, и она возрастает», — заявил он в интервью газете «Известия».

Между тем гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов отметил, что остается открытым вопрос, насколько это будет интересно самим иностранным рабочим. «Речь идет и о конкуренции за рабочую силу с другими странами. Поэтому не самый последний вопрос — уровень заработных плат, а также курс рубля к основным валютам», — пояснил в беседе с изданием.

Очередь в миграционный центр © Сергей Фадеичев/ТАСС

По его словам, часть работников может отпугнуть прикрепление к конкретной компании. С одной стороны, логично, что ввоз рабочих осуществляется за счет работодателя, но с другой, в глазах потенциального работника это может выглядеть, как рычаг давления, считает эксперт.



Выломов предложил указать в патенте минимальный период работы на организацию, которая его ввезла, а также код вида деятельности компаний, в которых он в перспективе может работать на территории России. «К примеру, если первый проект кончился, он мог бы перейти на работу уже в другую строительную компанию», — пояснил гендиректор РАСК.

Как сообщил ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин, заявки на участие в пилотном проекте «чартерных поездов» для строителей-мигрантов подали уже десятки российских компаний. Предполагается, что в Узбекистане строители пройдут обучение, сделают прививки за счет работодателей и получат патент. Это приведет к полному обелению отрасли мигрантов и закрытию того дефицита рабочей силы, который существует в настоящее время в России, отметил замминистра.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нехватка мигрантов стала одной из причин роста инфляции в России. Он напомнил, что прошлогодняя остановка строек на два месяца привела к увольнению и отъезду многих иностранных рабочих.