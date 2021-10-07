На Мосбирже евро упал ниже 83 рублей впервые с июля 2020 года

На торгах Московской биржи курс евро опустился ниже 83 рублей.

Это произошло впервые с 24 июля 2020 года.

По состоянию на 17:20 мск евро стоил 82,99 рублей, что на 66 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом за доллар США давали 71,81 рубля. В итоге он подешевел на 58 копеек.

Эксперты «Интерфакса-ЦЭА» связали укрепление рубля к евро и доллару с ростом спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. Они также отметили, что на этом фоне наблюдается рост практически всех европейских фондовых индексов, в том числе российских индикаторов — индексов РТС и МосБиржи.

Рубль поднялся © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Кроме того, спрос на нацвалюту остается на высоком уровне в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, приводит агентство мнение специалистов. Причем участники рынка склоняются к тому, что на ближайшем заседании ставка может быть повышена сразу на 50 базисных пунктов — до 7,25% годовых.

В то же время после нескольких дней укрепления американский доллар США перешел к снижению к основным мировым валютам на рынке Forex. И, наконец, цена на нефть марки Brent вернулась к отметке 81 доллар за баррель.

Ранее аналитики объяснили рост стоимости черного золота тем, что на фоне энергетического кризиса ожидается серьезная нехватка нефти, поскольку приближается зима и отмечаются перебои с ее добычей в США из-за урагана «Ида». По словам экономистов, запасы нефти в этой стране серьезно сократились и достигли своего трехлетнего минимума.

Ожидается, что дефицит сохранится и даже увеличится, в результате чего до конца года стоимость нефти Brent может достичь уровня 90 долларов за баррель.