Украинцы назвали характерные черты, отличающие их от русских

По результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, выяснилось, что 22% украинцев ощущают близость с русским народом.

При этом близость с белорусами чувствуют 18% респондентов, а с поляками — 16%.

Между тем около 27% опрошенных назвали себя более трудолюбивыми, чем русские, 22% — более свободолюбивыми, а 21% — более хозяйственными.

В качестве других «преимуществ» украинской нации над русской были указаны открытость, искренность и демократичность.

Участники опроса также дали определение такому понятию, как «Украинская мечта». Большинство украинцев выразили желание жить в мирной, безопасной и свободной от коррупции стране, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд.

Всего в опросе приняли участие пять тысяч человек из пяти регионов.

Ранее депутат Верховной рады, экс-министр социальной политики Украины Наталья Королевская заявила о том, что 10 миллионов русскоязычных украинцев уехали из страны из-за навязывания государством украинского языка и стремления киевских политиков на любых условиях сотрудничать с НАТО.



До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страну ежегодно покидает около одного миллиона человек, и оценил эту ситуацию как «катастрофическую».