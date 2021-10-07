Венедиктов: в Эстонии можно изменить сделанный выбор, проголосовав еще раз

В Эстонии в ходе электронного голосования на выборах в местный парламент можно «изменить сделанный выбор, проголосовав повторно». На это обратил внимание главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который во время выборов в Госдуму возглавлял Общественный штаб по наблюдению за голосованием.

«Электронное голосование начнется 11 октября в 9:00 и закончится 16 октября в 20:00. Для того чтобы принять в нем участие, необходимы компьютер с доступом к интернету и ID-карта со считывателем», — указал Венедиктов в своем Telegram-канале.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в 5%: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46%, и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.