«Он преимущество России»: Володин поздравил Путина с днем рождения

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Володин отметил, что при Путине Россия стала «сильной суверенной державой». Это, по его словам, признают во всем мире.

«Но так было не всегда. Война на Кавказе, угроза терроризма, разруха и экономический упадок после развала СССР и безответственных действий политиков в 90-х годах. Речь идет не о какой-то далекой истории, а о реальном положении дел в нашей стране до Владимира Путина», — пишет Володин в своем Telegram-канале.

Глава нижней палаты парламента назвал Владимира Путина «преимуществом России». Поэтому, уверен Вячеслав Володин, «иностранные государства, стремясь ослабить РФ, наносят удары по российскому президенту».

«Наша страна может быть только сильной. Все другое несёт проблемы и риск ее потерять», — заключил политик.