Эксперт рассказал, что не так с российскими учебниками по истории

Российские школьные учебники по истории пестрят формулировками, присущими в большей степени газетным материалам либо авторским монографиям. Такое мнение высказал заместитель председателя Координационного совета некоммерческих организаций России, кандидат политических наук Максим Бардин в ходе круглого стола «Формирование единого подхода к изучению Отечественной истории», который прошел в пресс-центре Общественной службы новостей.

Некоторые учебные пособия не соблюдают стилистику изложения. Например, я встретил в одном учебнике следующую фразу: «…Пресса трубила об успехах социалистического строительства, ни словом не обмолвившись о трагедии…». В другом было написано: «…власть валялась буквально валялась на мостовой. Её подобрал Ленин, который обладал волей к власти, превосходившей волю всех его оппонентов», — сказал Бардин.

Еще он обратил внимание на то, что в разных учебниках отличается оценочная характеристика одних и тех же событий.



«Одна из причин указанных разногласий состоит в том, что российское общество так и не определило свое отношение к ряду масштабных исторических событий, таким как Великая Октябрьская революция, Гражданская война, Холодная война, распад Советского Союза», — отметил эксперт.

«При этом большинство учебников содержит большой объем информации, позволяющий российским школьникам получать глубокие знания по истории России. Достаточно подробно описаны причины Великой Октябрьской революции, Гражданской войны, ход Великой Отечественной войны, послевоенное развитие СССР и его распад, а также события настоящего времени», — заключил эксперт.

