Эксперты «Круга мнений» обсудили проект РПЦ по катехизации Африки

На площадке Telegram-канала «Записки авантюриста» прошла аудиоконференция проекта «Круг мнений» при информационной поддержке «Ридуса». Эксперты обсудили проект Русской православной церкви по катехизации Африки.



Сама идея миссионерской деятельности на африканском континенте созрела давно. После признания рядом поместных православных церквей независимости Константинопольского проекта — Православной церкви Украины у нас появилась абсолютно каноничная и легальная возможность вести миссионерскую деятельность в Африке, — заявил политтехнолог, автор Telegram-канала «Записки авантюриста».

В свое время «мусульмане очень жестко осудили геноцид в Руанде», добавил журналист Эдвард Чесноков.

Теперь там большое количество новых мечетей. Это классический кейс того, как религиозное вмешательство в значительной степени меняет религиозную палитру отдельно взятого региона, — сказал Чесноков.

«Африканское православие — это не какая-то локальная и маргинальная тема. 2021 год стал годом BLM, также это год столетия Африканской православной церкви (неканонической), которая является неотъемлемой частью общего процесса эмансипации негроидной расы и антиколониального движения», — высказался, в свою очередь, автор Telegram-канала «Царь Казанский» историк Марк Шишкин.

Ранее участники проекта «Круг мнений» рассмотрели так называемую «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.