Байден назвал последствия возможного дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил, что вероятный дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

В связи с этим он призвал американский конгресс поднять потолок государственного долга.

«Если не поднять потолок госдолга, это поставит под вопрос желание конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже взяли на себя», — цитирует Байдена газета «Известия».

Он уточнил, что речь идет не о новых обязательствах, а о выплате прошлого долга.

По его словам, если никаких мер не будет принято, статус доллара как мировой резервной валюты пошатнется, кредитный рейтинг США снизится, а проценты по госдолгу существенно вырастут.

Политику республиканцев, отказывающихся голосовать за поднятие потолка долга, президент назвал безответственной. Он отметил, что своим поведением они грозят всему процессу парламентской обструкцией. «Такие игры подобны „русской рулетке“», — добавил американский лидер.

Дефолт © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Байден также признался, что не может дать гарантию того, что дефолта в США по долговым обязательствам не произойдет,

Как отмечает издание, ранее палата представителей конгресса США поддержала инициативу о приостановке действия лимита государственного долга до 16 декабря следующего года. Теперь данный проект должен будет рассмотреть сенат конгресса.

Напомним, еще в апреле предприниматель Олег Дерипаска заявил, что безудержно наращивая госдолг ради поддержки национальной экономики, Америка может доиграться до квазидефолта.