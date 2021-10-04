Афганистан задолжал за электроэнергию соседним странам около $62 млн

Долг Афганистана за электроэнергию перед соседними странами достиг примерно 62 миллионов долларов, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление афганской энергетической корпорации DABS.

Она уже пообещала выплатить долг Узбекистану, Таджикистану, Туркмении и Ирану, поставляющим в Афганистан электроэнергию, а также обратилась к ним с просьбой не отключать электричество.

DABS также призвала Миссию ООН по содействию Афганистану оказать помощь в погашении задолженности. В случае отказа компании придется «оказать давление на тех афганцев, кто не оплатил свои счета, даже если те не могут себе этого позволить», приводит телеканал заявление корпорации.

Экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной, несмотря на меры, принимаемые талибами *. Дело в том, что пришедшее к власти в стране радикальное движение «Талибан» * имеет доступ лишь к 0,1% афганских госрезервов, составляющих 9,4 млрд долларов, поскольку их значительную часть заморозили США.

В начале сентября постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя призвал США разморозить финансовые активы Афганистана, которые находятся у американцев. По его словам, эти деньги помогут стране решить гуманитарные проблемы. С таким же предложением выступил представитель Китая Гэн Шуан.



Кроме того, представители России, Китая и Пакистана на встрече с правительством Афганистана заявили, что поддержат страну в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Как писал ранее «Ридус», талибы * попросили Россию помочь Афганистану снять санкции, выступив посредником на переговорах в Совбезе ООН.



Между тем «Талибан» * установил в Афганистане государственный праздник — «день независимости от британцев, русских и американцев».

* «Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен.

