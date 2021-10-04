Зависимыми от погоды признали себя 98% опрошенных россиян

С приходом в центральную часть России долгожданного бабьего лета установилась теплая и солнечная погода без осадков, а большинство жителей региона уже успели заметить, как сильно улучшилось их настроение.

По результатам опроса, проведенного сайтом kp.ru в соцсетях, оказалось, что состояние больше половины россиян так или иначе зависит от погоды — 59,6% респондентов заявили, что чем лучше погода, тем лучше и их самочувствие.

Еще 9,4% опрошенных отметили, что погода действует на их настроение, но далеко не всегда. Они признались, что душевное состояние чаще всего зависит от других жизненных обстоятельств.

Влияние погоды на настроение признают 28,9% респондентов. При этом радует их вовсе не «золотая осень», а тучи и дожди. Удивительно, но почти треть опрошенных ценят в пасмурной погоде особую атмосферу.

Золотая осень © Артем Геодакян/ТАСС

«Люблю дождь и холод, в такую погоду людей на улицах становится меньше, уходит суета», — цитирует издание одного из 3,5 тысяч участников опроса.

И всего лишь 2% респондентов утверждают, что погода никак не сказывается на их настроении. Они убеждены в том, что у природы нет плохой погоды, и поэтому надо уметь радоваться каждому дню.

Ранее синоптики предсказали приход на текущей неделе в Центральную Россию «старого бабьего лета», да не простого, а золотого. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, к концу недели столбики термометров поднимутся в дневное время до отметки +7 … +12 градусов.

Синоптики также предупредили жителей Москвы о рекордно высоком атмосферном давлении.

