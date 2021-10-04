Названы статьи, по которым задержан журналист «КП в Беларуси» Можейко

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко задержан КГБ Белоруссии по статьям «Разжигание социальной вражды» и «Оскорбление представителя власти».

Можейко допрошен в качестве подозреваемого.

Об этом рассказал kp.ru, представитель издательского дома Валентин Алфимов, который прибыл в Минск в связи с арестом журналиста.

Алфимов отметил, что на допросе к Можейко все-таки пустили адвоката и следственные действия проводились уже в его присутствии. До этого защитников не пускали в СИЗО, где сейчас содержится журналист.

«Сегодня к нему после обеда попал адвокат, после чего в присутствии адвоката он был допрошен в качестве подозреваемого, — уточнил Алфимов. Он добавил, что сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

По данным белорусских правозащитников, журналиста задержали 1 октября в Москве. Об этом рассказали его родители.

Позднее главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что Можейко находится в печально знаменитом минском изоляторе на Окрестина.



Между тем в МВД Белоруссии рассказали подробности задержания Можейко.

Можейко был одним из авторов материала об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника белорусского КГБ. После публикации статьи «Одноклассники застрелившего сотрудника КГБ: «Трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок»», в которой были положительные отзывы о Зельцере, сайт kp. by был заблокирован в Белоруссии.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с критикой решения белорусских властей заблокировать сайт издания «Комсомольская правда в Беларуси». По его словам, российское руководство не может согласиться с таким решением. Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что РФ ожидает от белорусской стороны «все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии».

В понедельник, 4 октября, Песков прокомментировал ситуацию с задержанием Геннадия Можейко. «Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем», — сообщил представитель Кремля.

Он также попросил «обратить особое внимание» на то, что речь идет о задержании гражданина Белоруссии.

