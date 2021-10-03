Пропавшая беременная жена бизнесмена попросила у мужа 10 млн рублей

После странного исчезновения в Ленинградской области 35-летней беременной жены бизнесмена ее 46-летний муж обратился в полицию.

Он сообщил, что в ночь с 1 на 2 октября его супруга ушла из дома и не вернулась.

По его словам, он в тот момент дома не был, а о случившемся ему сообщил сын пропавшей. Вскоре после этого предприниматель получил сообщение от супруги: «Нужно срочно 10 миллионов рублей, все серьезно. Когда соберете, пишите сюда». Больше женщина на связь не выходила.

Как рассказал kp.ru источник, жена коммерсанта находится на пятом месяце беременности. Ее телефон отключен.

Мужчина отказался комментировать произошедшее, сославшись на нехватку времени. Между тем его родственники подтвердили, что пропавшую до сих пор не могут найти.

Известно, что она уехала из дома на белом BMW 320 Х-Drive.

Сам бизнесмен занимается установкой печей, котлов, дымоходов и каминов в Ленинградской области, пишет издание.

Примечательно, что на странице женщины в соцсети стоит статус: «Да здравствует новая эпоха моей жизни».