Премьер Грузии обвинил Саакашвили в планировании убийства оппозиционеров
- 03 октября 2021, 21:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С целью делегитимизации грузинской власти экс-президент страны Михаил Саакашвили и его соратники планировали убить в Тбилиси нескольких оппозиционеров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В интервью грузинской телекомпании «Имеди» он отметил, что если бы спецслужбы не арестовали Саакашвили, он появился бы 3 октября на митинге оппозиции, а при его задержании возникли бы беспорядки.
«В качестве одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционеров. Это должно было произойти для того, чтобы наша власть была полностью делегитимизирована», — цитирует Гарибашвили ТАСС.
Напомним, Саакашвили был задержан в тбилисской квартире 1 октября и помещен в тюрьму в Рустави, где сразу же объявил голодовку.
Ему грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы, поскольку его заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.
В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили уже осужден по двум уголовным делам, и поэтому нет необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться возвращения в страну задержанного в Грузии Саакашвили.
На это Гарибашвили ответил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок
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