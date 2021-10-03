Премьер Грузии обвинил Саакашвили в планировании убийства оппозиционеров

С целью делегитимизации грузинской власти экс-президент страны Михаил Саакашвили и его соратники планировали убить в Тбилиси нескольких оппозиционеров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В интервью грузинской телекомпании «Имеди» он отметил, что если бы спецслужбы не арестовали Саакашвили, он появился бы 3 октября на митинге оппозиции, а при его задержании возникли бы беспорядки.

«В качестве одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционеров. Это должно было произойти для того, чтобы наша власть была полностью делегитимизирована», — цитирует Гарибашвили ТАСС.

Напомним, Саакашвили был задержан в тбилисской квартире 1 октября и помещен в тюрьму в Рустави, где сразу же объявил голодовку.

Ему грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы, поскольку его заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.



В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили уже осужден по двум уголовным делам, и поэтому нет необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться возвращения в страну задержанного в Грузии Саакашвили.



На это Гарибашвили ответил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок

