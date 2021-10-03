National Interest: ВМС США начнут охоту на российские подлодки

Военно-морские силы США намерены открыть настоящую охоту на российские субмарины, пишет обозреватель американского журнала National Interest Калеб Ларсон.

В доказательство своих слов он привел пресс-релиз, опубликованный 28 сентября на официальном сайте ВМС США.

В нем говорится, что новая оперативная группа Greyhound (в переводе на русский — борзая, гончая) поручит эскадренным миноносцам типа Arleigh Burke быть готовыми оказать противодействие угрозам со стороны Москвы.

По мнению Ларсона, российский подводный флот неуклонно развивается и представляет серьезную угрозу для Европы и восточного побережья США.

Журналист также указал на особую обеспокоенность американских военных способностью российских подлодок шпионить, а также отрезать кабели связи, которые соединяют континенты по дну океана.

Российская подлодка © Петр Ковалев/ТАСС

«Обрыв этих линий коммуникации создает значительную угрозу безопасности Штатов и Европы», — отметил автор.

Он подчеркнул, что оперативная группа Greyhound намерена удержать преимущество США над Россией в западной Атлантике. По его словам, эсминцы типа Arleigh Burke обладают мощными средствами борьбы с субмаринами противника.

Ранее британский таблоид The Sun выпустил статью со ссылкой на своих экспертов о том, что президент России Владимир Путин создал тайный северный флот, состоящий из подводных лодок, которые должны будут перерезать жизненно важные подводные интернет-кабели Великобритании и «погрузить страну в хаос».

Как сообщал «Ридус», новейшая дизельная серийная субмарина «Кронштадт» проекта 677 («Лада») производит уровень шума, который не превышает показатели обычных звуков моря.

Также стало известно, что сразу шесть подводных лодок, четыре из которых — атомные, должен был получить Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году от предприятий судостроительной отрасли. Такое количество субмарин одновременно поступит на вооружение впервые за 28 лет. На Западе их уже боятся, о чем говорят публикации в британской прессе.

