Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае
- 03 октября 2021, 18:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области был задержан полицией.
Как сообщили в региональном УМВД, он пытался угнать автомобиль в городе Орске.
Ранее сотрудники уголовного розыска вместе со следователями установили личность подозреваемого в резонансном преступлении. Им оказался ранее судимый Лазарев Александр Вячеславович,
Напомним, утром 30 сентября в Гае обнаружили тела трех студенток медицинского колледжа. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Двух девушек нашли убитыми после тушения пожара в квартире, тело третьей — во дворе дома, в 70 метрах от подъезда. Орудием убийства был кухонный нож.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер накануне объявил о награде в размере миллион рублей за информацию об убийце.
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