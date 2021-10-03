Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области был задержан полицией.

Как сообщили в региональном УМВД, он пытался угнать автомобиль в городе Орске.

Ранее сотрудники уголовного розыска вместе со следователями установили личность подозреваемого в резонансном преступлении. Им оказался ранее судимый Лазарев Александр Вячеславович, 23.11.1991 года рождения.

Напомним, утром 30 сентября в Гае обнаружили тела трех студенток медицинского колледжа. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Двух девушек нашли убитыми после тушения пожара в квартире, тело третьей — во дворе дома, в 70 метрах от подъезда. Орудием убийства был кухонный нож.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер накануне объявил о награде в размере миллион рублей за информацию об убийце.