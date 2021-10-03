Нарколог рассказал об эффективных способах борьбы с алкоголизмом

Число злоупотребляющих алкоголем россиян сохраняется, однако молодежь стала меньше употреблять спиртное, сообщил нарколог Алексей Казанцев.

Он отметил, что тенденция к снижению алкогольной зависимости в России пока не наблюдается.

«Резкого увеличения нет, статистика примерно держится в тех же самых пределах, что и раньше. В мире Россия по алкозависимым занимает не первое, но и далеко не последнее место», — сказал нарколог в беседе с ФАН.

По его словам, положительная динамика все же наблюдается в молодежной среде. «У молодежи алкоголь востребован только в определенных регионах, где молодым людям нечего делать. Там нет детских и спортивных площадок, бесплатных кружков и секций», — пояснил Казанцев.

Он также назвал несколько способов борьбы с алкоголизмом. По мнению врача, в первую очередь необходимо увлечь россиян и принять меры по созданию досуга для граждан. В частности, Казанцев предложил обеспечить людей бесплатными спортивными секциями и кружками по интересам, а по телевидению и на уличных билбордах агитировать здоровый образ жизни.

Алкоголизм © pexels.com

«Надо демонстрировать, с какими необратимыми последствиями может столкнуться человек, злоупотребляющий спиртное», — объяснил нарколог в интервью изданию.

Кроме того, он призвал создать в стране сеть реабилитационных центров на бесплатной основе, то есть с государственной поддержкой.

Казанцев также считает, что граждан, страдающих алкоголизмом, следует принуждать к прохождению необходимых для них лечения и реабилитации.

Напомним, 3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Ранее главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин, а также рассказал о вреде употребления натощак крепкого алкоголя.