Опрос выявил победу на местных выборах в Грузии правящей партии

Согласно опросу, проведенному компанией GORBI по заказу телекомпании «Имеди», на местных выборах в Грузии победу одержала правящая партия.

По предварительным данным, «Грузинская мечта» набрала 47,6% голосов.

За основанную в 2001 году Михаилом Саакашвили партию «Единое национальное движение» (ЕНД) проголосовали 27,1% избирателей.

Пост мэра Тбилиси сохранил за собой Каха Каладзе, набравший 51,3% голосов, а лидер оппозиции Никанор Мелия оказался вторым с 34,6%, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

Издание также отмечает, что экзитпол, проводившийся по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»), показал совсем другие результаты: у «Грузинской мечты» 38,6%, а у ЕНД — 33%. Кроме того, Мелия победил с 40,8%, а Каладзе получил 40,2%. Таким образом, в Тбилиси должен состояться второй тур выборов.

Муниципальные выборы в Грузии © Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Между тем Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчетов ЦИК.

Напомним, экс-капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе, защищавший цвета тбилисского и киевского «Динамо», а также итальянских команд «Милан» и «Дженоа», одержал победу на выборах мэра Тбилиси в октябре 2017 года. По данным ЦИК Грузии, он набрал 51,06% голосов избирателей.

Политикой Каладзе занялся сразу же после завершения своей спортивной карьеры. Став членом оппозиционного движения «Грузинская мечта», он был избран в парламент Грузии 1 октября 2012 года, а в октябре 2012 года занял посты вице-премьера и министра энергетики страны.

Как сообщал ранее «Ридус», 1 октября в Тбилиси был задержан Михаил Саакашвили. В СИЗО он объявил голодовку и призвал граждан Грузии идти на местные выборы.

Экс-президента страны заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили. Ему грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Саакашвили в попытке устроить государственный переворот, а президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность его помилования.