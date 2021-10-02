Зеленский дал оценку своей деятельности на посту президента
- 02 октября 2021, 19:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 7−8 баллов из 12 возможных оценил свою работу на посту главы государства президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время он поставил президентской фракции «Слуга народа» оценку 3+ по пятибалльной шкале.
«Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7−8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине», — сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».
Напомним, 10 сентября Зеленский заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок. По его словам, в ближайшее время он хочет выполнить свои предвыборные обещания и поехать отдыхать.
Однако примерно за месяц до этого украинский лидер говорил, что реализовал еще не все свои проекты на посту главы Украины, в связи с чем не исключает вероятности своего второго президентского срока. Тогда он подчеркнул, что об этом еще рано говорить.
Между тем 4 сентября экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за два с половиной года не понял, как управлять страной. Бывший глава кабмина указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний, пишет газета «Известия».
Войти через социальные сети: