Зеленский дал оценку своей деятельности на посту президента

На 7−8 баллов из 12 возможных оценил свою работу на посту главы государства президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время он поставил президентской фракции «Слуга народа» оценку 3+ по пятибалльной шкале.

«Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7−8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине», — сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».

Напомним, 10 сентября Зеленский заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок. По его словам, в ближайшее время он хочет выполнить свои предвыборные обещания и поехать отдыхать.

Владимир Зеленский. © Пресс-служба президента Украины

Однако примерно за месяц до этого украинский лидер говорил, что реализовал еще не все свои проекты на посту главы Украины, в связи с чем не исключает вероятности своего второго президентского срока. Тогда он подчеркнул, что об этом еще рано говорить.

Между тем 4 сентября экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за два с половиной года не понял, как управлять страной. Бывший глава кабмина указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний, пишет газета «Известия».