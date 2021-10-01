Президент Финляндии призвал Запад к диалогу с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал европейские страны кардинально изменить свою политику по отношению к России.

Выступая на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, он заявил о необходимости начать выстраивать диалог с Москвой.

«Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это я призываю вас взглянуть на ситуацию шире», — цитирует Ниинисте Verkkouutiset. fi.

По его словам, Европе необходимо дружить с Москвой, так как российско-европейское сотрудничество является важным столпом безопасности.

«Я все же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения могут быть построены только на военной силе», — отметил финский лидер. Он предупредил, что иначе можно прийти к более масштабному конфликту, чем сейчас.

Ниинисте также поделился положительным опытом российско-финских отношений и предложил распространить политику, построенную на взаимном уважении, на всю Европу.

Как писал ранее «Ридус», в апреле 2019 года на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» президент РФ Владимир Путин вступил с Ниинисте в спор о санкциях. В ходе их беседы президент Финляндии заявил, что санкции были введены из-за российских действий в Крыму и поэтому Москва сама виновата. На это Путин ответил, что будущее России не зависит от санкций.