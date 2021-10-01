Инициатива студентки из города Бор вошла в список поручений Путина

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения обеспечить «участие обучающихся, их родителей и педагогов в выработке дизайнерских и прочих проектных решений в рамках проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций и развития школьной инфраструктуры».

Ранее с соответствующей инициативой выступила победительница всероссийского конкурса «Большая перемена 2020», студентка филологического факультета Нижегородского педагогического университета Ксения Алешина во время встречи главы государства с общественностью. Девушка на тот момент проживала в городе Бор Нижегородской области.

Сейчас многие школы ремонтируются, и мои друзья не раз принимали участие в опросах, какой они хотели бы видеть свою школу в будущем. Некоторым даже удалось принять участие на ранних этапах проектирования школы, её интерьеров. Поэтому, мне кажется, очень важно вовлекать ребят в процесс модернизации школы и создания такого пространства, в котором будет комфортно каждому. Очень хотелось бы сделать эту практику повсеместной. Как известно, школа — это наш второй дом, и очень многое зависит от того, в каких условиях мы учимся, — заявила Алешина на встрече с Владимиром Путиным.

Она призналась в интервью «Ридусу», что «бесконечно счастлива от общения с президентом по поводу образования».

«Я искренне рада, что Владимир Путин высоко оценил озвученную мною идею о привлечении школьников к модернизации учебных заведений. Школа должна быть пространством, комфортным для каждого. Это действительно важное поручение, которое окажет положительное влияние на развитие образования. От того, в каких условиях мы учимся, насколько нам комфортно получать знания, зависит очень многое», — рассказала Ксения Алешина.